El PSOE de Menorca pide una vivienda temporal para atender a los inmigrantes que llegan patera

MENORCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha considerado este jueves "imprescindible" que la isla cuente con una vivienda temporal preparada para atender situaciones de urgencia social, tanto para personas desahuciadas, como para inmigrantes que llegan a la isla en patera.

Esta petición, según han informado los socialistas, se debe a que el pasado fin de semana, cuando fueron rescatados 11 hombres en una patera a 35 millas de la costa menorquina, el alojamiento temporal del Consell de Menorca no estuvo disponible y la institución no disponía de ninguna alternativa, de modo que ocho adultos pasaron la noche en la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Maó.

Desde el PSOE han indicado que, aunque Menorca no sea por ahora un destino frecuente de rutas migratorias, la isla debe estar preparada para atender este tipo de situaciones.

De hecho, han subrayado que en 2019, tras una situación similar, el equipo de gobierno del Consell, liderado por el PSOE, Podem y Més per Menorca diseñó un protocolo de actuación y destinó un piso del Fons que sirviera de alojamiento temporal para casos de emergencia a instancias del Fons Menorquí de Cooperació.

"La Casa de Acogida que puso a disposición el Ayuntamiento de Maó podría haber estado llena o bien la embarcación podría haber llegado a otro municipio sin un recurso como este. Por eso es tan importante que el Consell tenga siempre disponible este recurso que había dejado preparado el anterior equipo de gobierno", han subrayado a través de un comunicado.

El PSOE ha criticado también las declaraciones de la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, acusándola de "inoportuna y con muy poca sensibilidad al utilizar la llegada de personas en una situación de vulnerabilidad extrema para confrontar con el Gobierno central, más aún cuando uno de ellos continúa ingresado en el hospital".

Mercadal ha desmentido las afirmaciones de la consellera y ha señalado que no es cierto que el Ejecutivo no impulse políticas en los países de origen. "De hecho, cada vez que el presidente, Pedro Sánchez, viaja a uno de estos países para cerrar acuerdos, el PP lo critica", ha dicho.

En relación con la petición de que se declare la contingencia migratoria en Menorca, el socialista ha explicado que "este es un mecanismo que legalmente se aplicaría si el número de menores acogidos superara en un 50 por cien el número de plazas disponibles, un requisito que ahora mismo en Menorca no se cumple".

El secretario general de los socialistas menorquines ha pedido a la consellera que "haga menos prensa y más trabajo" y le ha propuesto "estudiar los protocolos y los recursos que dejó preparados el gobierno anterior y, si es necesario, mejorarlos para que Menorca esté lo suficientemente preparada. Así cumplirá mucho mejor con su responsabilidad como consellera y no perderá el tiempo criticando a otras administraciones".

Sin embargo, el PSOE ha agradecido a las personas e instituciones que se implicaron para garantizar una rápida movilización, especialmente a Salvamento Marítimo, a la Cruz Roja, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al personal sanitario. Además, el partido también ha expresado su pésame por las cuatro personas desaparecidas y por el menor que todavía se está recuperando en el hospital.

"Este caso concreto ha sido solo una pequeña muestra de un desastre humanitario que sucede desde hace muchos años en el Mediterráneo y en Canarias", ha dicho antes de defender que "la única solución al drama migratorio es invertir en la estabilidad y el desarrollo de los países de origen, con los que Europa tiene una deuda histórica".