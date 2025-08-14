El PSOE de Palma cree que la ciudad se encuentra en "estado de abandono" por la creciente suciedad en sus calles

Acusa al alcalde de "limpiar la cara de las zonas turísticas para disfrute del visitante mientras da la espalda a la gente de Palma"

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha considerado que la ciudad se encuentra en "estado de abandono" por la creciente suciedad que se acumula en sus calles.

Los socialistas, en un comunicado, han recriminado que haya "contenedores rotos y desbordados, calles llenas de suciedad en las que te pegas al suelo, trastos que se acumulan día a día y, ahora, contenedores que revientan por falta de mantenimiento dejando hedores insoportables".

"No hay campaña de marketing que tape el abandono y la suciedad de Palma", ha sostenido el regidor del grupo socialista en el Cort Óscar Cereijo.

El partido ha criticado que el alcalde, Jaime Martínez, "se centre en las zonas turísticas y abandone el resto de la ciudad, lo que supone un importante agravio comparativo".

"El gobierno del PP solo se preocupa de limpiar la cara de las zonas turísticas para disfrute del visitante mientras da la espalda a la gente de Palma. Es la derecha de siempre: quieren una Palma de dos velocidades. Una ciudad de primera para el turismo y otra de tercera para los residentes", ha lamentado el regidor.

Por todo ello, el PSOE de Palma ha exigido al alcalde que redoble los esfuerzos de limpieza y mantenimiento de los barrios de Palma para que la ciudad sea "para vivir" y no un "decorado para consumo turístico".

"La ciudad no para de crecer en población mientras que el personal de Emaya se mantiene congelado en el tiempo, sin que el PP sea capaz de ampliar la plantilla conforme a las necesidades reales de la ciudad", ha zanjado Cereijo.