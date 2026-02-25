El PSOE Palma ve un "colapso absoluto" en la gestión de Martínez en la Policía Local y el desalojo de la antigua prisión

Regidores del PSOE Palma - PSOE

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha considerado que el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, "está en una situación de colapso absoluto" por un lado con la gestión de la Policía Local y, por otro, con el desalojo de la antigua prisión de Palma.

Según el portavoz socialista en Cort, Xisco Durcrós, sobre la Policía Local, el alcalde "en lugar de asumir su responsabilidad y buscar soluciones, la trasladad a la regidora Mercedes Celeste".

"¿Cómo puede ser que Martínez y el regidor de Seguridad Ciudadana lleguen a un acuerdo sin saber si lo pueden cumplir? Ignoran la realidad o han engañado a la Policía Local?", se ha preguntado el socialista en la rueda de prensa para presentar las iniciativas de su grupo al pleno de este jueves.

En relación con la antigua prisión de la ciudad, Ducrós ha reclamado una intervención que incorpore el punto de vista social. A su criterio, el alcalde "mira hacia otro lado, no busca ni soluciones ni alternativas".

Para el socialista, "lo que pasa en la antigua cárcel es un síntoma de lo que está ocurriendo en Palma, que sufre un grave problema de vivienda", mientras que las medidas que propone Cort "no hacen más que encarecer el precio de la vivienda".

El alcalde, ha remarcado Ducrós, "se ha convertido en el promotor de los desahucios colectivos de Palma". Ante esto, los socialistas presentan propuestas para, ha dicho, afrontar los problemas que sufre la ciudad.

Así, el PSOE volverá a pedir en el pleno de este jueves que se limiten los precios de los alquileres. También abordará la regularización extraordinaria de personas migrantes, así como la lucha contra el alquiler turístico ilegal.

Igualmente, reclamarán que se devuelva el dinero de la tarjeta ciudadana a los usuarios y que se convoque el Consejo Escolar municipal para abordar la zona única escolar que, a su juicio, generará "caos y colapso" así como "desigualdades y problemas".

El socialista ha pedido al alcalde que "deje de hacer tantos viajes fuera de Palma y comience a visitar los barrios para conocer la situación que sufre la ciudadanía".

Por otro lado, debatirán la propuesta de renaturalización de la fachada marítima entre la Catedral y el Palacio de Congreso. En concreto, plantean trasformar la avenida Adolfo Suárez para conectarla con la ciudad, con medidas como aumentar los espacios para los peatones y las zonas verdes, mejorar el carril bici y reducir el número de carriles para los vehículos.