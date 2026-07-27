PSOE pedirá impulsar la ampliación de las playas sin humo en el municipio de Eivissa

EIVISSA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Ayuntamiento de Eivissa una moción para impulsar la ampliación de las playas sin humo en el municipio.

En un comunicado, los socialistas han explicado que pedirán también la adhesión formal del Consistorio al programa del Govern, 'Playas sin humo'.

Según han destacado, la iniciativa parte de la necesidad de seguir avanzando en la protección de la salud pública y en la lucha contra la contaminación ambiental provocada por colillas.

En este sentido, han recordado que en la ciudad se generan más de 31 kilos de colillas al día, el equivalente a más de 11 toneladas anuales de residuos altamente contaminantes.

La regidora socialista Estela Terrer ha explicado que las playas son espacios para disfrutar y cuidar la salud. Así, con su propuesta quieren que Eivissa siga avanzando "hacia una ciudad más saludable y respetuosa con su entorno".

En concreto, plantean mantener la zona sin humo ya existente en la playa de ses Figueres, en Talamanca, y ampliar progresivamente la red municipal con nuevos espacios en Figueretes y Playa d'en Bossa.