El PSOE propone que la limitación de vehículos a Menorca comience con una reducción inicial del 15%

Archivo - Un coche circula en una carretera. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha propuesto que la limitación de entrada de vehículos a Menorca comience con una reducción del 15 por ciento el primer verano tomando como referencia el número máximo de vehículos sujetos a la limitación que haya habido en Menorca en el día de más afluencia del verano anterior.

Esta será la propuesta que los socialistas llevarán al pleno de la institución insular que tiene que debatir la limitación para reducir progresivamente el número máximo de coches que entran, y no solo contener las cifras actuales.

El PSOE plantea que, para los veranos siguientes, se elabore un calendario de reducción progresiva con criterios técnicos y con el consenso de todos los grupos políticos del pleno, con el objetivo de ir aumentando este 15 por ciento inicial hasta que la medida logre los resultados deseados.

La iniciativa parte de la saturación objetiva de la red viaria de Menorca, especialmente durante los meses de julio y agosto, según han explicado en un comunicado.

El estudio inicial, encomendado por el anterior equipo de gobierno en 2023, contendía entre sus conclusiones que la red viaria de Menorca sufría un exceso de vehículos del 30 por ciento durante los meses de julio y agosto.

Por otro lado, el estudio de carga de vehículos encomendado por el actual equipo de gobierno apunta que, en el día punta del año, había un total de 122.170 vehículos sobre la isla de Menorca.

De estos, 36.170 son, aparentemente y según este mismo estudio, vehículos que entran en temporada turística a través de los puertos.

Para los socialistas, la reducción de la saturación de la red viaria requiere múltiples políticas de movilidad. La medida más estructural y necesaria, han argumentado, es la transformación del servicio de transporte público para adaptarlo a la demanda de movilidad de los residentes y visitantes, con muchas más frecuencias, nuevas rutas y nuevas modalidades de transporte.

La limitación de entrada de vehículos está reconocida en el marco de la Ley de Reserva de Biosfera y reforzada en la adición a esta ley aprobada recientemente por el Parlament a instancias del Consell Insular de Menorca.

Cabe recordar que en septiembre se ha debatido y acordado en el pleno insular esta adición, que tiene que hacer posible la limitación de la entrada de vehículos en la isla, a pesar de que todavía faltan, entre otros trámites, el Reglamento que fije los objetivos de reducción.