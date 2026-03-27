PSOE rechaza la gestión económica del Consell d'Eivissa al considerarla "nefasta, centrada en propaganda y autobombo"

EIVISSA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSOE en el Consell d'Eivissa ha votado en contra del Plan Financiero del equipo de gobierno insular asegurando que la gestión económica de la institución es "nefasta, centrada únicamente en la propaganda y el autobombo".

En un comunicado, la portavoz socialista en la institución, Elena López, ha denunciado públicamente que la propaganda institucional ha pasado de 398.000 euros en 2019 a más de 1,5 millones de euros de presupuesto definitivo en 2025.

López ha lamentado que el dinero se gaste en "actos pomposos" y en "publicidad de presidencia", mientras los ciudadanos tienen problemas para llegar a final de mes o acceder a una vivienda.

Sobre el documento del Plan económico financiero, ha señalado que es un "plan sin medidas" y ha criticado además la modificación de crédito de 34 millones de euros remitida a la oposición a menos de 24 horas del pleno, lamentando la "falta de respeto del PP hacia la oposición".

Entre otros puntos, el pleno ha aprobado una moción socialista solicitando el cumplimiento de los acuerdos para mejorar la accesibilidad para peatones y ciclistas entre los barrios periféricos de Sant Antoni y las instalaciones de Can Coix.

Desde el PSOE han recordado que era la séptima vez en cuatro años que el PSOE planteaba este problema en el pleno.