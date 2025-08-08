El PSOE de sa Pobla rechaza los trazados del tren hasta Alcúdia y reclama al Govern que negocie con el municipio

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en sa Pobla ha reiterado su rechazo a las dos alternativas de trazado del proyecto del tren hasta Alcúdia y ha reclamado al Govern que negocie con el municipio.

En el pleno municipal, celebrado este jueves, los socialistas han apostado por redactar un nuevo proyecto que mejore las alternativas que, a su criterio, "ha impuesto" la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Tenemos que decir no a este tren: es necesario huir del marco mental del PP y de MÉS que parten de las dos alternativas A1 y A2 para hacer sus propuestas", ha dicho la portavoz socialista, Xesca Mira, quien ha criticado que estos dos recorridos no cuentan con negociación previa ni con el Ayuntamiento de sa Pobla ni con los vecinos.

La socialista ha recriminado a Prohens que presentara el proyecto "a bombo y platillo" en el Puerto de Alcúdia pero no en sa Pobla. "Una vez más, el equipo de Prohens actúa desde Palma sin escuchar a los afectados, por ello los socialistas exigimos volver a comenzar", ha dicho Mira.

Concretamente, el PSOE ha pedido a la presidenta del Govern que visite el municipio, se siente con los vecinos y con el equipo de gobierno local y que se redacte un proyecto de tren "consensuado con toda la ciudadanía".

"Si realmente quieren un tren que sirva nuestro pueblo, tienen que negociar con nosotros y no imponer trazados que nadie ha avalado", ha reclamado.

En el pleno municipal se presentaron tres mociones relacionadas con el trazado del tren por parte de diferentes formaciones. Las iniciativas del PSIB y de Independents per sa Pobla fueron rechazas, mientras que la presentada por MÉS fue aprobada con el apoyo del PP.

Para los socialistas, la moción aprobada tiene un error de base. "Nos quieren hacer creer que, como los socialistas estamos de acuerdo con el tren y el transporte público, no podemos decir que no y nos tememos que tragar los trazados A1 o A2", ha criticado la portavoz, quien ha concluido que el proyecto del Govern "se tiene que rehacer y comenzar de cero".