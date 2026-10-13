Recuperan la Mare de Déu robada en Costitx hace cuatro meses

La Mare de Déu robada en Costitx hace cuatro meses - AYUNTAMIENTO DE COSTITX

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Costitx ha recuperado la Mare de Déu de la capilla de la calle Major cuatro meses después de que fuese robada.

La imagen, de "gran valor sentimental y que forma parte de la historia y el patrimonio" del pueblo, fue localizada hace unos días en Sencelles, un municipio cercano.

La figura, según ha informado el Consistorio, necesitará algunos trabajos de reparación y restauración. A la imagen de Jesús le falta un brazo y la Virgen tiene una extremidad dañada.

El robo de la Mare de Déu fue denunciado ante la Guardia Civil el pasado 15 de junio después de que la vidriera que protegía la escultura apareciera fracturada.

El entonces alcalde del municipio, Toni Salas, pidió a los responsables que devolvieran la figura antes de que la Guardia Civil les localizara.

El ahora primer edil, Joan Munar, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la investigación no ha dado sus frutos y que, por el momento, se desconoce la identidad del autor o autores del robo.

Fue un vecino de Sencelles quien encontró la figura en una plaza del municipio en cuyos alrededores no hay cámaras de seguridad, por lo que previsiblemente no se les podrá seguir el rastro.