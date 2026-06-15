Roban la Mare de Déu de la capilla de la calle Major de Costitx

Archivo - Vista aérea del pueblo de Costitx, en el Pla de Mallorca, al atardecer. - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Costitx ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de la figura de la Mare de Déu que estaba expuesta en la capilla de la calle Major del municipio.

Ha sido esta misma mañana, ha explicado a Europa Press el alcalde, Toni Salas, cuando han encontrado la vidriera que protegía la escultura fracturada.

Inmediatamente han denunciado el robo ante la Guardia Civil, cuyos agentes ya se han desplazado hasta el lugar para buscar si el o los sospechosos han dejado huellas.

En la capilla no hay cámaras de seguridad, pero sí las hay --tanto privadas como públicas-- en las calles cercanas, por lo que las revisarán por si han captado alguna imagen que permita esclarecer los hechos.

Aunque la investigación policial seguirá su curso, el alcalde ha hecho un llamamiento a el o los responsables a devolver la figura antes de que sea la Guardia Civil quien les localice.

Al tratarse de una escultura incluida en el catalogo patrimonial, ha advertido Salas, el robo podría suponer no solo una elevada multa económica sino también acarrear penas de cárcel.

El pueblo, ha asegurado, está muy contrariado y ofendido por el robo de la figura de la Mare de Déu, dado que tiene un valor más "sentimental" que no económico.

Se trata de una réplica de la original, que data de 1913 y es atribuible a Guillem Varnell. Había sido restaurada hace tres años y había quedado en buen estado.