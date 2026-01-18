La red ferroviaria de Mallorca recupera la normalidad tras incidencia en la catenaria cerca de la estación de Marratxí

Archivo - Trenes de SFM en una estación. Recurso. Archivo. - CAIB - Archivo

La red ferroviaria de Mallorca ya ha recuperado la normalidad tras la incidencia registrada este domingo en la catenaria cerca de la estación de Marratxí, que ha dejado algunos retrasos.

Así lo han informado desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en un mensaje publicado a las 10.27 horas en la red social 'X', en el que se ha confirmado que ya se han recuperado los retrasos completamente y se circula con normalidad en toda la red.

Hay que recordar que, a las 07.16 horas, se ha advertido de una incidencia en la catenaria cerca de la estación de Marratxí, que ha obligado a interrumpir temporalmente el servicio en toda la red.

Unos minutos más tarde, a las 07.31 horas, se ha comunicado que la circulación ya había podido restablecerse pero la incidencia obligaba a circular por vía única en el tramo entre Pont d'Inca y Es Caülls en ambos sentidos. Esto ha generado algunos retrasos en el servicio, por lo que desde SFM han pedido disculpas a los usuarios por las molestias que esta situación haya podido ocasionarles.

Poco antes de las 09.00 horas, a las 08.57, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha apuntado que se ha recuperado la circulación por ambas vías en el tramo afectado. No obstante, entonces aún se mantenían algunos retrasos que, afortunadamente, a las 10.27 horas de esta jornada se ha comunicado que ya han podido recuperarse completamente.