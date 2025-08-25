Regresa el contingente de ayuda a CyL: "Hemos aprendido a responder con más garantías a grandes emergencias". - CAIB

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El contingente coordinado por el Govern desplazado a los incendios de Castilla y León ha regresado en las últimas horas a Baleares y lo hace con un bagaje que permitirá "conocer e identificar una gran emergencia y responder con más garantías".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, que ha destacado que la complejidad de los fuegos de la Península ha aportado al destacamento balear un valor añadido profesional y un importante aprendizaje para los participantes.

"Las técnicas son distintas a las que solemos recurrir nosotros por la magnitud de los incendios. Hemos recurrido al contrafuego, que por suerte nosotros no hemos tenido nunca hemos tenido que utilizar, pero sirve de aprendizaje", ha indicado.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha hecho hincapié en la coordinación lograda entre las diferentes instituciones y administraciones que han participado en el contingente y las sinergias creadas. "Esto hace equipo y permite que cuándo pase algo se eviten batallas y se actúe conjuntamente", ha concluido.