La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía visitan por sorpresa la Casa Esment. - CASA REAL

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia, acompañada de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han visitado por sorpresa la Casa Esment para conocer la trayectoria de la fundación y la realidad de las personas que trabajan en ella.

La visita fue por sorpresa este jueves por la mañana, sin convocar a medios, y durante unas dos horas, la Reina Letizia y sus hijas se interesaron por el modelo de formación dual y pusieron en valor el acompañamiento que se realiza a los usuarios, según han explicado a Europa Press fuentes de la fundación.

Según las mismas fuentes, durante la visita reinó un ambiente distendido y cercano y la Reina, la Princesa y la Infanta no dudaron en fotografiarse con las personas trabajadoras.

Fue la Reina Letizia, según las fuentes de Esment, la que se interesó por visitar y conocer la realidad de la fundación, aún sabiendo que a estas alturas de agosto el nivel de acitivdad es reducido. Así, recorrieron la imprenta, donde sigue habiendo estos días algo de actividad y saludaron y se interesaron por la realidad de cada uno de los trabajadores, cuál es su día a día y qué itinerarios formativos han seguido.

Desde la fundación han agradecido la visita, anunciada el día anterior, y han resaltado la contribución a la visibilidad de las personas con discapacidad.