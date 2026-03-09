La rentabilidad de comprar una plaza de parking en Baleares sube 0,1 puntos en 2025 hasta el 6,2%, según Fotocasa

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de comprar una plaza de parking en Baleares ha ascendido 0,1 puntos porcentuales durante el año 2025 y queda en el 6,2%.

Estos son algunos de los datos que se extraen del estudio de 'La rentabilidad de los garajes en España en 2025', basado en el análisis de los precios de los garajes en venta y alquiler de diciembre de 2025 en el portal inmobiliario Fotocasa.

De esta manera, el archipiélago se encuentra por debajo de la media de la rentabilidad del conjunto del Estado, que es del 6,4%, con la Región de Murcia con una mayor rentabilidad --del 7,9%-- y Galicia con la menor --4,5%--.

Distribuido por municipios, Palma mantiene una rentabilidad del 5,2% --la misma que en 2024--, mientras que la localidad madrileña de Alcorcón ofrece una rentabilidad del 9,2% --0,9 puntos más que en 2024-- y A Coruña la menor 3,3% --0,2 puntos menos--.

"El mercado de los garajes en Baleares muestra signos de estabilización, al cerrar 2025 con una rentabilidad del 6,2%. Es una noticia positiva que la comunidad se mantenga en la senda del crecimiento con un ligero repunte de una décima respecto al año anterior, para consolidarse como uno de los activos más seguros y resilientes del archipiélago", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.