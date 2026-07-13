Representantes de 17 entidades de Mallorca crean una plataforma contra el inminente traslado de residuos de Eivissa

Planta de tratamiento de residuos de Son Reus. - CONSELL DE MALLORCA

EIVISSA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 17 entidades vecinales y ecologistas de Mallorca han impulsado varias iniciativas contra la inminente llegada de residuos desde las Pitiusas, entre ellas la constitución de una plataforma.

Según ha informado el GOB este lunes en un comunicado, las entidades han expresado su preocupación ante la inminente llegada de estos residuos afirmando que puede provocar riesgo de accidentes y vertidos, además de mal olor y otras molestias. Según han insistido, los residuos se trasladarán a granel y no en balas compactadas.

También han recordado que se habla de transportar unas 80.000 toneladas al año, insistiendo en que Eivissa tiene un porcentaje de separación selectiva menor, lo que supondría un 35 por ciento más de lo que se ha comunicado hasta ahora.

El traslado, además, supondrá el riesgo de agotar prematuramente el vertedero de Mallorca, que verá reducida su vida útil. También, añaden que podrá causar un riesgo de colapso del depósito de seguridad de Mallorca puesto que, al pararse el mantenimiento preventivo de dos de las cuatro líneas de incineración en enero y febrero, no habrá capacidad suficiente para tratar el residuo de Eivissa y la basura trasladada consumiría el 75 por ciento de la capacidad de reserva de seguridad de Mallorca.

Las entidades han denunciado un "fraude" en la rebaja de la tarifa de basuras en Mallorca, recordando que los 50 millones de subvención del Govern suponen "el reparto de los costes" por el fracaso de la gestión de Eivissa. "Este proyecto carga a todos los habitantes de Mallorca con la mala gestión y el fracaso del Consell d'Eivissa", han insistido.

El GOB ha informado al resto de entidades sobre el contencioso administrativo contra la adjudicación del contrato del servicio de transporte de residuos tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad por parte del Consell ibicenco, un recurso admitido a trámite. Las 17 entidades no descartan llevar a cabo más acciones de protesta.