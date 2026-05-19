Rescatadas otras 15 personas de origen magrebí en Formentera de una cuarta patera que llegó ayer: 69 en un día

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron ayer a 15 personas de origen magrebí en una cuarta patera que llegó a última hora de la tarde de ayer, según informa la Delegación del Gobierno en Baleares.

El rescate se produjo sobre las 20:30 horas de la tarde y a unas cuatro millas al sur de la isla de Formentera. Con esto suman un total de 64 personas rescatadas cerca de la isla balear en el día de ayer.

La primera de estas embarcaciones fue localizada sobre las 08.30 horas en la zona de la Punta de Sa Cala con 20 personas, todas ellas de origen subsahariano. A las 12.00 horas del mediodía fueron localizadas otras 12 personas de origen magrebí en la zona de s'Estufador. Y unas horas después, sobre las 18:50, se rescató a 17 migrantes más, 16 subsaharianos y uno magrebí, a 19 millas al sur de Formentera.

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, fechas que comprenden el último balance de Interior, 1.535 migrantes llegaron al archipiélago, un 3,5% más que las 1.591 personas registradas en el mismo periodo del año pasado.