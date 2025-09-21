Rescatados 15 migrantes a cuatro millas de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca)

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas migrantes han sido rescatadas después de ser interceptadas a cuatro millas de la Colònia de Sant Jordi, localidad perteneciente al municipio de Ses Salines, en Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares a los medios de comunicación, el rescate de estas 15 personas, de origen subsahariano, se produjo este sábado, 20 de septiembre, a las 21.58 horas, a cuatro millas de la Colònia de Sant Jordi.

En el operativo participaron la Policia Local de Ses Salines y Guardia Civil del Puesto de Campos y del Puesto P. de Santanyí.