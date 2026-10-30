Rescatados dos senderistas heridos tras caer desde cinco metros en el torrente d'Avall de Valldemossa

Efectivo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado a un hombre y a una mujer, ambos de nacionalidad canadiense, tras sufrir diversas lesiones al caer desde una altura de cinco metros en el torrente d'Avall, en la localidad de Valldemossa.

El rescate se produjo la tarde del pasado jueves cuando se recibió un aviso de que dos senderistas no podían continuar con su camino, tras haber caído y sufrido heridas y contusiones, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Tras la alerta, se activó el protocolo de rescate integrado por agentes del Greim, apoyados por una ambulancia del 061. Una vez a salvo, personal sanitario procedió a una primera atención médica, valorando las heridas producidas en la caída, que eran magulladuras y golpes en varias partes del cuerpo.

Los senderistas fueron acompañados hasta el lugar donde se hospedaban, por una dotación de Protección Civil de la localidad de Valldemossa.

La Guardia Civil recomienda a la hora de salir a la montaña ir debidamente equipados con el material adecuado a la actividad que se va a practicar, además de seguir las recomendaciones de los expertos en materia de seguridad con el fin de evitar accidentes.