Rescatan a 11 migrantes en una embarcación al sureste de Formentera

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 11 personas que viajaban en una patera, localizada a cinco millas al sureste de sa Mola de Formentera.

El avistamiento ha tenido lugar sobre las 14.10 horas de este sábado, cuando los equipos de rescate han encontrado la barca con estas personas a bordo de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares.

Con este grupo de personas, la cifra de migrantes llegados a las costas de Baleares este sábado se sitúa en los 101.