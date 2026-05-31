Rescatan a 31 personas a bordo de una patera a 20 millas de Formentera

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo ha participado en el rescate de una embarcación con 31 personas a bordo, que se encontraba a unas 20 millas al sur de Formentera.
La intervención se ha iniciado cerca de las 09.30 horas de este domingo, cuando se ha acudido al asistir a estos migrantes de origen subsahariano, según ha informado Delegación del Gobierno en Baleares.
A lo largo de este domingo, tres embarcaciones han llegado a aguas de alguna de las distintas islas del archipiélago, con un total de 81 ocupantes.