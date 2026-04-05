Rescatan a seis adultos y un niña en el torrente de Pareis

1075097.1.260.149.20260405102900
Archivo - Torrent de pareis (Mallorca) - TRIVAGO - Archivo
PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado este sábado a seis adultos y un niña de 9 años que realizaban distintas excursiones en el torrente de Pareis.
El primero de los avisos se dio a las 18.15 horas, en el que se alertaba que un grupo formado por cuatro adultos y una menor de 9 años se encontraban con dificultades para continuar la excursión del torrente de Pareis después de haber superado varias balsas.
Durante la gestión del incidente, se tuvo conocimiento de la existencia de una pareja que se encontraba en una situación similar, lo que elevaba a siete el número personas que necesitaban ser rescatadas.
Por estos motivos, se activó un operativo de rescate con la movilización del helicóptero Milana y efectivos del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de Sóller. La actuación concluyó con éxito sobre las 20.30 horas, con la evacuación de todas las personas afectadas.