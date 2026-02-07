Las reservas hídricas de Baleares suben hasta el 51% e Ibiza entra en situación de normalidad después de tres años

Mapa de la situación de las reservas hídricas de Baleares en enero de 2026. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares han subido dos puntos porcentuales en enero hasta alcanzar el 51% de su capacidad --misma cifra que en 2025-- e Ibiza ha entrado en una situación de normalidad, lo que no sucedía desde diciembre de 2022.

Por islas, Mallorca ha subido del 49% al 51% --un punto por debajo de enero de 2025--, Menorca del 46% al 49% --dos puntos menos-- e Ibiza del 48% al 51% --15 puntos más que en 2025--, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

En cuanto a las unidades de demanda (UD), ocho muestran incrementos: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Ibiza y Formentera, mientras que la UD Migjorn se mantiene estable.

Los ascensos más significativos corresponden a las UD Tramuntana Sud, Tramuntana Nord e Ibiza, que entran en situación de normalidad, y a la UD Artà, que pasa a prealerta.

Actualmente, el 44,2% del territorio de Baleares --Formentera, Migjorn, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza-- se encuentra en situación de normalidad, el 45,6% --Menorca, Artà, Manacor-Felanitx y Palma-Alcúdia-- está en prealerta, y el 10,2% --Es Pla-- continúa en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,489, superior al registrado hace un año --0,450-- y hace dos años --0,481--, lo que indicaría una evolución "favorable" de las reservas respecto a los últimos años.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de enero se ha considerado muy húmedo en todo el archipiélago en cuanto a precipitaciones, con una media de 115,2 l/m2 en las Baleares, casi el doble del valor medio histórico (60,3 l/m2).

Por islas, se han registrado 119,9 l/m2 en Mallorca --59,5 l/m2 de media--, 96,0 l/m2 en Menorca --53,8 l/m2--, 110,8 l/m2 en Ibiza --46 l/m2-- y 93,8 l/m2 en Formentera --33,7 l/m2--.

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 117% en el conjunto de las Baleares, con valores del 111% en Mallorca, del 125% en Menorca y del 159% en las Pitiusas. En cuanto a las temperaturas, el mes de diciembre ha sido calificado de cálido, con una temperatura media de 11ºC y una anomalía positiva de +0,8ºC.

Dado el contexto actual y la época del año, la Conselleria ha apuntado que se prevé que durante el mes de febrero las reservas hídricas se incrementen en Baleares, sin cambios importantes en los escenarios de las unidades de demanda, lo que "consolidaría la mejora en aquellas que han experimentado incrementos más destacados".