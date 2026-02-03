Retiran de Airbnb el piso alquilado por el PSIB para señalar la oferta turística ilegal en Palma

Airbnb alquilado por el PSIB para señalar la oferta ilegal en Palma. - PSIB

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Airbnb ha quitado de su página web el anuncio del piso turístico que alquiló el PSIB para evidenciar la existencia de la oferta ilegal en Palma.

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca habría solicitado a la web que retirase este anuncio, tras la rueda de prensa ofrecida este lunes en el inmueble por el secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela.

No obstante, la institución insular ha calificado de "poco seria e irresponsable" la actuación del exconseller de Turismo y han recalcado que desde el Consell "nunca han dicho que se ha eliminado la oferta ilegal", sino que "se ha disminuido" y se han eliminado "miles de anuncios", más de 4.400 han concretado.

"Si el PSIB estuviese al servicio de la sociedad, cumplirían con su obligación que es denunciar ante el Consell de Mallorca una ilegalidad y no organizar un 'show' en los medios de comunicación. No es necesario pagar a un ilegal 160 euros", han sostenido.

En ese sentido, el Consell de Mallorca ha indicado que tiene un buzón electrónico de la inspección de Turismo creada por el anterior equipo y ha recalcado que "funciona", puesto que se atienden "el 100% de las denuncias recibidas" y han pedido que, para ello "deberían de dar ejemplo con sus actuaciones".

En este caso concreto, el Consell de Mallorca ha remarcado que "ya lo había detectado" y desarrollaba "las actuaciones correspondientes" pero ha aclarado que "no se pueden dar más datos debido a la Ley de Protección de datos".