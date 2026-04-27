La reunión entre Educación y Son Pisà termina sin una solución al conflicto por el docente condenado por acoso

Archivo - Patio de un colegio. - MÉS PER SA POBLA - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reunión que la tarde de este lunes han mantenido la Conselleria de Educación y Universidades y el CEIP Son Pisà de Palma ha terminado sin una solución al conflicto generado a raíz la incorporación de un docente condenado por acosar a un exalumno.

La portavoz de la Apima del colegio, Verónica Fillol, ha explicado a Europa Press que desde la Conselleria les han trasladado que no pueden adoptar ninguna medida para apartar al profesor, ya que la sentencia condenatoria no incluía su inhabilitación.

"Salimos de la reunión igual que hemos entrado", ha lamentado Fillol, quien ha insistido en la necesidad urgente de trasladar a este docente para poner fin a la huelga iniciada la semana pasada y devolver la tranquilidad a las familias.

La información dada por Educación en la reunión se trasladará a los padres y madres de los alumnos en un encuentro que previsiblemente tendrá la tarde del martes.

En ella se decidirá si se continúa con la huelga, que este lunes ha cumplido cuarto día con un ligero descenso en la participación, que se ha situado en torno al 50% de los 500 alumnos.

Fillol ha explicado que están estudiando qué otras medidas de presión pueden poner en marcha, pues a largo plazo se prevé que sea complicado mantener la huelga debido a los problemas de conciliación que esta genera.

Esta mañana las familias han colgado carteles por el barrio en los que se puede leer 'CEIP Son Pisà unit. Per una escola segura', 'Si ellos no están seguros, nosotros no estamos tranquilos' o 'El problema existe, hay que actuar'.

También han colocado en la fachada del centro la pancarta 'Els nins i les nines primer, sempre' que el CEIP M. Antònia Salvà de Son Sardina mantuvo los 11 días de huelga con motivo de la incorporación del mismo docente en octubre de 2025.