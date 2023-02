Ribera critica la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox y pide "no creerse sus mentiras"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado este domingo, en un acto en Palma, la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox, que este lunes van a registrar en el Congreso una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, y ha pedido "no creerse sus mentiras".

En la clausura del las 'Jornadas municipales para una Transición Energética Justa' del PSOE, Ribera ha cuestionado la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox porque "no es posible que, con una moción con vocación conspiranoica, en la que afirman que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un instrumento comunista y que la ciudad de 15 minutos solo servirá para encerrar a los españoles, crean que van a representar mejor a España y a sus ciudadanos que este Gobierno".

"Estos 'señoros', que pretenden decir a las mujeres qué hacer, cómo y cuando y dar lecciones sobre si decidimos o no tener hijos, no pueden gobernar España", ha apuntado, demandando a la población "no creerse sus mentiras".

"Mucho cuidado, porque cuando la gente lo pasa mal puede llegar a creerse barbaridades. Mucho cuidado, por tanto, con las barbaridades que escuchamos a diario, los derechos y libertades se defienden cada día y uno no se arruga cuando oye tonterías", ha manifestado Ribera.

"Hay que decirlo a las claras, dejen de decir tonterías, de decir mentiras, de utilizar el miedo, la preocupación de las personas, en contra de los intereses de esa misma gente, para mantener situaciones del pasado, donde ser conservador o ultraconservador no se trata precisamente de conservar el legado para las generaciones futuras, sino para depredar el de las generaciones pasadas en favor de perpetuar cánones sociales que no queremos para la España de hoy ni de mañana", ha subrayado.

Así mismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha referido a lo que "los señores de la foto sobre fondo verde llaman la derechita cobarde", en alusión al PP.

"Una derechita" que, ha lamentado, "no sabe aún muy bien lo que quiere; que le pregunten a Pablo Casado, si son moderados, o no; si deben denunciar, o no, los negocios de mascarillas de los hermanos de presidentas autónomas o los negocios del presidente del Consell de Ibiza; una derecha, en definitiva, que no sabe si respaldar a un gobierno feminista, como el de Pedro Sánchez o a uno de 'señoros' sobre fondo verde".

En este sentido, y como hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas en el Senado, Ribera ha reprochado al PP los gobiernos con "Rato en Economía y Zaplana en Trabajo". "Camps, ¿dónde, en Administración Territorial? Matas, ¿dónde, en Medio Ambiente y Energía?", se ha preguntado este domingo la ministra, quien ha ironizado con que "aún se puede seguir la lista, con Fernández Díaz para Interior o el propio Vicent Marí para Justicia".

Así mismo, ha continuado cuestionándose Ribera, "¿esta es la otra alternativa ¿Qué presente, qué futuro es este? ¿Dónde se encajan las mejoras logradas este último año a pesar de las dificultades, la sacudida de telarañas de estos cuatro años en los debates públicos, en la generación de oportunidades, en la modernización, en esos servicios de sanidad pública desaparecidos en Madrid?"

"Que a nadie se le olvide la foto de cientos de miles de personas llenando Cibeles, la Castellana o la Puerta de Alcalá porque no puede ser, porque esto debilita la capacidad del Estado y porque entonces sí quedará solo para la gente de bien y el resto de los ciudadanos tendrán que fastidiarse con lo que les caiga encima", ha reivindicado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Todo esto, ha considerado, "son las preguntas que deben hacerse en mayo y que, de una manera u otra aparecen en la agenda municipal o local" que se ha estado debatiendo este domingo y que ha dado como resultado un programa que busca dar respuesta a la necesidad de adaptar las ciudades a los cambios climáticos.

El PSOE se ha comprometido a que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones y digitalicen el ciclo del agua. También, a seguir apostando por peatonalizar y habilitar aparcamientos disuasivos, completar la electrificación del transporte público, y que los municipios de más de 50.000 habitantes dispongan de observatorios del agua.

"Los socialistas apostamos por defender la libertad de verdad, no la que defiende el PP, en Madrid, por ejemplo, donde los camareros solo puedan vivir de las propinas, porque esto es la caridad, que está muy bien, pero no es un modelo de vida, no el que defiende el PSOE; y los derechos conquistados, como es tener un aire de calidad, no como ocurre en Madrid, donde la derecha parece tener una vocación arboricida, al querer acabar con 1.000 árboles en Arganzuela, por ejemplo", ha destacado.

Así, y para terminar, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha valorado que "la agenda municipal es la que marca la diferencia, la que permite sumar entre todos para construir un futuro mejor".

