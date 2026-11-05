Roban unos auriculares con geolocalizador y los agentes los encuentran en un albergue de Eivissa

EIVISSA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto al sustraer unos auriculares con geolocalizador.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado martes cuando un ciudadano se personó en dependencias policiales para denunciar que había sufrido la sustracción de diversos efectos que guardaba en el interior de su vehículo. Entre los objetos desaparecidos se encontraban unos auriculares, cuya ubicación había podido determinar mediante el sistema de geolocalización.

Tras recibir la información, los agentes acompañaron al denunciante hasta el punto donde señalaba la localización de los dispositivos que correspondía a un albergue en Eivissa.

Una vez en el establecimiento, los policías nacionales activaron el sistema de detección sonora de los auriculares, y escucharon la señal que emitían desde el interior del inmueble. Esto permitió centrar las gestiones policiales y localizar a uno de los posteriormente detenidos, que llevaba los auriculares puestos. Al ser preguntado por la procedencia de éstos, ofreció distintas versiones sobre cómo habían llegado a su poder y las gestiones realizadas permitieron identificar a un segundo varón que le acompañaba.

Los agentes localizaron en una estancia apartada del albergue una mochila portaherramientas, que había sido reconocida por el denunciante como otro de los efectos sustraídos. El valor total de los efectos identificados en la intervención tenían un valor de unos 2.400 euros.

Tras las correspondientes comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito de hurto.