Robos en Palmanova y Magaluf: la Policía Local de Calvià recupera más de 20 móviles en un mes

La Policía Local de Calvià recupera más 20 móviles robados en playas - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha instruido 14 diligencias penales en relación con robos y hurtos en las playas del municipio, que han permitido recuperar ocho teléfonos móviles y una tablet en Palmanova y 14 móviles en Magaluf.

Según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa este viernes, han gestionado tanto requerimientos técnicos como presenciales de turistas que denunciaban la sustracción de pertenencias.

Al tratarse de hechos delictivos consumados, el protocolo de actuación establece informar a los afectados de la posibilidad de formalizar denuncia ante la Guardia Civil, para su tramitación oficial.

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de extremar la precaución y vigilar los objetos personales en la playa, evitando dejar pertenencias sin supervisión.

Asimismo, desde el Consistorio han señalado que se mantiene el refuerzo policial en zonas de alta afluencia turística, especialmente en Magaluf y Palmanova, para prevenir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.