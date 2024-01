Roca califica de irresponsable la "decisión política" de Cladera de tener el Museu Marítim abierto sin plan antiincendio

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha calificado este lunes de irresponsable la "decisión política" de la expresidenta de la institución insular, Catalina Cladera, de mantener abierta la sede de Palma del Museo Marítim sabiendo que no contaba con plan antiincendios ni de evacuación.

En declaraciones a los medios, Roca ha explicado que ha sido a raíz de la recepción de las obras que se estaban llevando a cabo en las instalaciones que su departamento ha constatado que el centro no dispone de plan de evacuación ni sistema antiincendios. De este modo, ha señalado que también ha tomado la "decisión política" de cerrarlo inmediatamente.

"Por responsabilidad, porque por encima de todo está la seguridad de los miles de personas que visitan esta sede, hemos decidido que mañana el museo ya no abrirá. Hablamos de escolares, colectivos y asociaciones que se acercan a conocer el Museu Marítim. Por suerte no ha habido ninguna desgracia estos años, pero no queremos tener esta sede abierta ni un día más por la seguridad de los visitantes y de los trabajadores", ha afirmado.

La consellera insular ha explicado que ahora el departamento trabaja en reubicar al personal de administración que trabaja en el centro, unas seis personas, así como al de las empresas externas que trabajan en la limpieza o la seguridad.

Antònia Roca no ha concretado si además de la decisión de cerrar el espacio, que espera que pueda estar en abierto antes de la temporada de verano, se pedirán responsabilidades al anterior equipo de gobierno y a la anterior consellera insular de Cultura, Bel Busquets.

De momento, para Roca, Catalina Cladera tendría que dar explicaciones respecto a la decisión de abrir en 2020 el espacio sin contar con los planes de evacuación y antiiencendios. La actual consellera insular, además, ha asegurado que a raíz del cambio de gobierno en el Consell de Mallorca, su predecesora solo le hizo llegar alguna documentación de su departamento en la que no constaba nada en relación al Museu Marítim. "Yo no tuve un traspaso de manera personal", ha añadido.

Cabe recordar que este lunes El Consell de Mallorca ha ordenado el cierre de la sede de Palma del Museu Marítim, ubicada en Ses Voltes, tras detectar que no cumple con las condiciones de seguridad.

El Museu Marítim está ubicado en Ses Voltes desde septiembre de 2020 y no dispone de sistema antiincidendios ni un plan de evacuación, a pesar de que semanalmente recibe visitas escolares y de asociaciones. Ante este escenario, la institución insular calcula que la duración de la adecuación será de unos meses y que se podrá reabrir la instalación antes de verano.

Mientras tanto, se ampliará el horario de la sede del Museu Marítim en Sóller para atender a los visitantes y se reubicarán todas las visitas que había ya establecidas.

El actual horario de la sede de Sóller es de jueves a sábado de 10.00 a 15.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas y, ahora, se modificará y se ampliará de martes a sábado de 10.00 a 15.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras de la sede de Palma empezaron en enero de 2023 y el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca informó de que tendrían una duración máxima de seis meses.

Durante este año, se han adaptado las salas y las instalaciones para cumplir la ley de accesibilidad universal y se ha puesto aire acondicionado y ventilación a las salas para reducir problemas de humedad que existían.

Inicialmente, también se tenían que adaptar las entradas y salidas con puertas automáticas, pero ha habido modificaciones al proyecto y esta adecuación se hará en el siguiente proceso, que es el de museografía.