Rosario Sánchez quiere liderar "el cambio que ya reclama la ciudadanía" con la vivienda en el centro

Campaña informativa del PSIB en las calles de Palma - PSIB

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, se ha comprometido a liderar "el cambio que ya reclama la ciudadanía" con la vivienda como el eje principal de la campaña para las elecciones de 2027.

Así lo ha destacado Sánchez este sábado en un acto junto con los candidatos a la alcaldía de Palma y al Consell de Mallorca, Iago Negueruela y Amanda Fernández, respectivamente.

Los tres han iniciado una campaña informativa en las calles de la capital balear para contactar con la ciudadanía, conocer de primera mano las preocupaciones de los vecinos y explicar el proyecto socialista, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

La candidata al Govern ha destacado que está trabajando "con mucha ilusión y alegría" con acciones informativas que se han oganizado desde su partido para "iniciar el cambio" en las Islas.

"Un territorio que en tres años ha incrementado el precio de la vivienda un 25 por ciento", ha indicado, agregando que la crisis de la vivienda es el principal problema sobre el que el PSIB centrará el eje del programa electoral para 2027.

En esta línea, ha destacado que los socialistas trabajan para explicar "cómo revertir todo aquello que han hecho creer que no se puede revertir" como la masificación turística, la dificultad para acceder a una vivienda, el "deterioro" de los servicios públicos y la pérdida de calidad de vida.

Según Sánchez, el PSIB afronta estos retos "trabajando aferrados a la realidad de cada día, con un proyecto realista y viable, y con un equipo de personas que tiene experiencia de Govern en este territorio para cambiar las cosas, continuar trabajando para Baleares y para que todo el mundo pueda tener un proyecto de vida digno".

De su lado, el candidato socialista a la alcaldía de Palma ha expresado su "alegría de poder compartir" con todas las agrupaciones socialistas de la ciudad el proyecto del partido con los vecinos y trabajadores.

Así, ha subrayado que arrancan este año que queda para las elecciones con el objetivo de "ilusionar a la gente y hacer los cambios que esta ciudad necesita".

"Palma es la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda, sin que se tomen medidas", ha indicado Negueruela, quien ha afirmado que el PSOE propone "medidas inmediatas" tanto en vivienda como en movilidad.

Según ha remarcado, los socialistas trabajan para que la ciudad "no expulse, sino que atraiga". Además, ha recordado que este sábado se tenía que celebrar la fiesta del Bar Flexas, que finalmente este año ha sido cancelada, de igual manera que la de 'Canamunt i Canavall'.

"Son fiestas de barrios sobre las que se ha denunciado públicamente que no hay ayudas", ha lamentado, a la vez que ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de "solo organizar fiestas para turistas".

"Nosotros queremos recuperar la ciudad para que quien quiera vivir, pueda disfrutarla", ha afirmado, concluyendo que "aquellos que han organizado y dado vida a esta ciudad" tendrán "todo el apoyo" de los socialistas.