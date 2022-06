Roser Vallmajor gana el XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal

La artista, que tiene por nombre artístico Huma Rise, ha ganado los 6.000 euros del premio por la obra '000498'

La obra ganadora y las otras seis finalistas se expondrán en Ca ses Monges de Pòrtol hasta el 27 de julio

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Roser Vallmajor i Lluch, cuyo nombre artístico es Huma Rise, ha ganado el XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal por la obra '000498'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Marratxí este domingo en una nota de prensa, la artista Roser Vallmajor i Lluch, que tiene por nombre artístico Huma Rise, ha ganado el XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal. El alcalde Miquel Cabot, le ha hecho entrega del premio, dotado con 6.000 euros, en la sala de exposiciones de Ca ses Monges de Pòrtol.

Además, el jurado del XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal ha concedido una mención de honor a la obra 'Discount Code' de José Antonio Bizarro Benítez.

Roser Vallmajor i Lluch, de nombre artístico Huma Rise, que nació en Barcelona y vive en Mallorca desde hace dos años, se ha mostrado "muy contenta" de ganar el Certamen de Pintura de Sant Marçal.

"El premio me ha llegado directo al corazón y me ha cambiado la vida porque ha hecho posible que me quede en Mallorca, porque tenía que marcharme y me ha dado confianza para seguir con este camino y creer que es posible continuar con mi carrera artística", ha explicado.

La artista ha contado además que pintó la obra ganadora, que lleva por título '000498', en una residencia artística de Menorca, donde conoció la convocatoria del Certamen de Pintura de Sant Marçal.

Con este acto se ha inaugurado la exposición del XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal, formado por la obra ganadora y otras seis finalistas. La exposición permanecerá abierta hasta el miércoles 27 de julio, y se podrá visitar los martes y jueves, de 11.30 a 13.30 horas y, miércoles, viernes y sábado, de 18.00 a 20.00 horas. El premio se convoca en el marco de Sant Marçal, patrón de Marratxí, que se celebra el 30 de junio.