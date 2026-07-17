Rufián se suma a la condena por la detención de las dos activistas contra el turismo: "Expuestas como terroristas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha condenado la detención por parte de la Guardia Civil de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias en Mallorca.

El diputado, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha criticado que las dos jóvenes hayan sido "expuestas como terroristas".

"Una salvajada que ha pasado desapercibida. Que se sepa", ha escrito en una publicación acompañada de una imagen en la que se ve a las dos activistas entrando esposadas en los juzgados de Palma.

Para el líder parlamentario de ERC, el motivo de su arresto ha sido "denunciar que la acumulación inmobiliaria y el turismo masivo hace que trabajadores del lugar tengan que dormir literalmente en sus coches".