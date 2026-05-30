La sala de plenos del Consell de Mallorca acogerá cuatro conciertos del 5 al 27 de junio

Salón de plenos del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado un ciclo de cuatro conciertos en el salón de plenos del Palau del Consell, entre el 5 y el 27 de junio.

La propuesta 'Concerts a Palau' ha escogido cuatro grupos que ofrecerán un repertorio "amplio y diverso", desde música clásica hasta pop y rock, pasando por un concierto de corales o la fusión entre música tradicional mallorquina y jazz, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

La actuación que inaugurará el ciclo el 5 de juinio irá a cargo del Dúo Van Roy-Roig, formado por la soprano mallorquina Cristina Van Roy y el pianista Joan Roig, con un repertorio de obras clásicas y 'lieder' de compositores como Chopin, Grieg y Orfila, así como piezas contemporáneas.

The Margarettes cogerán el relevo el 14 de junio. El trío formado por Nick Lore --voz y guitarra--, Jaume Llodrà --bajo-- y Àngel Ríos --batería-- destaca por un repertorio "versátil" y políglota, con temas en catalán, castellano e inglés, que fusionan grandes éxitos del pop y del rock de diferentes épocas.

El tercer concierto será el 21 de junio con la actuación de Ovella Negra, una propuesta musical que fusiona la música tradicional de Mallorca con el jazz. Una propuesta innovadora que combina raíz y contemporaneidad.

La Coral Montlliri cerrará el ciclo el 27 de junio. La formación vocal de Montuïri, integrada por 52 cantantes y dirigida por Maria Magdalena Oliver, se fundó el año 1910 con el objetivo de compartir, disfrutar y difundir la música en todas sus vertientes.