El salario medio crece un 5,6% en Baleares y supera los 29.000 euros anuales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El salario medio ha crecido en Baleares un 5,6% en 2024 hasta alcanzar los 29.075,06 euros anuales, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, a pesar de que el salario de las mujeres crece más que el de los hombres --un 6,2% frente a un 4,9%-- sigue estando un 7,5% por debajo.

En concreto, el salario medio de los hombres en el archipiélago es de 30.172,85 euros anuales, mientras que el de las mujeres es de 27.886,01 euros.

En términos generales, el salario más frecuente en España fue en 2024 de 16.520,2 euros brutos, un 6% superior al de 2023 pero un 10,5% inferior al de 2018, tras el fuerte aumento experimentado por el salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años.

Según la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024' del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados.

No obstante, el INE explica que también destacaron por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados. De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobró en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

El salario mínimo interprofesional se situó en 2024 en 15.876 euros anuales o 1.134 euros al mes por catorce pagas, un 5% más que en 2023.