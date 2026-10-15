Sale de la UCI la menor atropellada en Formentera por una moto

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven de 14 años atropellada por una moto en Formentera ha recibido este jueves el alta de la UCI debido a su evolución favorable y ha pasado a la Unidad de Hospitalización de Pediatría, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

La menor permanecía en la UCI del Hospital Can Misses y llegó a estar en estado crítico tras el atropello.

El suceso, según explicó el martes el SAMU 061, tuvo lugar sobre las 20.45 horas en la urbanización Bungalows Es Pins, ubicada en la zona de la playa de Migjorn.

En un primer momento los sanitarios del 061 trasladaron a la menor al Hospital de Formentera, pero después fue evacuada en helicóptero hasta el Hospital Can Misses, en Eivissa.