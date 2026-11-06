Salud facilitará las altas hospitalarias los fines de semana para tratar de atajar la alta presión en las urgencias

Archivo - La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud facilitará la realización de altas hospitalarias los sábados y domingos, algo que no se hacía hasta ahora, para tratar de atajar la alta presión en las urgencias.

Lo ha dicho la consellera del ramo, Manuela García, al ser preguntada acerca del "colapso" sanitario en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El pasado miércoles el Hospital Universitario Son Espases suspendió la actividad quirúrgica prevista, excepto la oncológica y la preferente, con el objetivo de agilizar las urgencias, que contaban en estos momentos con 69 pacientes pendientes de ingreso.

"Creo que la palabra colapso no ha existido a nivel de urgencias", ha matizado la consellera. "Lo que sí que ha habido en los últimos días es un incremento importante de infecciones respiratorias y urgencias por encima de la media. Habitualmente son 475 urgencias diarias y ha habido ocho días con más de 500", ha añadido.

Las infecciones respiratorias, ha puntualizado, se han dado mayoritariamente en pacientes crónicos o con patologías múltiples, lo que ha dificultado la asistencia y ha hecho que sus estancias en los hospitales hayan sido, de media, más prolongadas.

Para atenuar la presión asistencial, García ha anunciado que comenzarán a facilitar la realización de altas los fines de semana. "La presión asistencial se cierra los lunes y los martes, porque durante los fines de semana no hay altas, y es un elemento que vamos a atajar facilitando la realización de altas también los sábados y domingos", ha dicho.

La mayor parte de los pacientes que estaban el martes en el hospital fueron destinados a centros de media y larga estancia como Sant Joan de Déu o el Hospital General, ha afirmado.

La construcción de hospitales de media y larga estancia, ha proseguido, es algo que ya está en marcha y que es "imprescindible" para adaptar los recursos sanitarios a una población cada vez más envejecida y, por lo tanto, con más patologías.

"El lugar para atender muchas de estas patologías no son las puertas de urgencias de los hospitales. A medio y a corto plazo tomaremos medidas para bajar las medias de estancias hospitalarias para dar una mayor agilidad", ha concluido.