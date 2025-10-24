Salud e Instituciones Penitenciarias renuevan el convenio para el tratamiento de adicciones entre los reclusos

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior han prorrogado el convenio para el tratamiento y seguimiento de las adicciones entre la población reclusa de Mallorca.

Así se ha autorizado en el Consell de Govern de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Los profesionales de las unidades de conductas adictivas (UCA) son los encargados de realizar las intervenciones para el tratamiento y seguimiento de los reclusos con problemas de adicción.

Asimismo, el convenio establece la formación de los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con las drogodependencias y las adicciones, así como con las prácticas de riesgo asociadas.

La Conselleria de Salud sufragará el coste de la formación con expertos en la materia. En concreto, la formación está dirigida al personal funcionario o laboral que, por razón de su trabajo tenga contacto con los reclusos, según las necesidades detectadas por parte de los centros.

Las actuaciones están dirigidas a ayudar a superar la adicción y evitar posibles recaídas y pueden beneficiarse de dichas actuaciones las personas con penas privativas de libertad o medidas alternativas que lo soliciten, con independencia de su situación procesal penal, y que cumplan con los criterios de inclusión en el programa.

El convenio que ahora se renueva ha estado vigente durante los últimos cuatro años, en los que se han formado 130 personas en áreas como la atención a las personas con patología dual, la prevención del suicidio y la primera intervención. Respecto a los reclusos atendidos por las UCA, en los dos últimos años han sido un total de 209.

BOLSAS EXTRACCIONES DE SANGRE

El Consell de Govern ha autorizado también este viernes un gasto de 1,2 millones de euros a la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares para prorrogar el contrato de suministro de bolsas para la extracción de sangre total, con cesión de equipamiento y material para su posterior fraccionamiento en componentes sanguíneos.

El contrato, formalizado el 14 de marzo de 2024, tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, con posibilidad de prórrogas adicionales de hasta dos años. Con esta autorización, la prórroga se extenderá entre los ejercicios 2026 y 2028, con una distribución plurianual del gasto.

Desde el Govern han remarcado que el acuerdo garantiza la continuidad de un servicio esencial para el sistema sanitario público, permitiendo disponer del material necesario para las donaciones de sangre y su procesamiento en componentes sanguíneos, que luego se distribuyen a los centros hospitalarios de las Islas.

La Dirección General de Presupuestos y Financiación ha emitido informe favorable sobre el gasto plurianual previsto, certificando la disponibilidad presupuestaria para satisfacer los gastos en los ejercicios correspondientes.