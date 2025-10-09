Salud Mental en Baleares: más psicólogos en los centros de salud para abordar el incremento de patologías

Baleares da más protagonismo a la Atención Primaria para abordar el incremento de patologías de salud mental. - EUROPA PRESS

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha presentado este jueves el Plan Estratégico de Bienestar Emocional y Salud Mental que pretende abordar el incremento notable de patologías de salud mental dando un mayor protagonismo a la Atención Primaria y avanzar hacia una atención más cercana, más comunitaria y más asistencial.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado el plan, junto a otros miembros de Ejecutivo, a las entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental en el archipiélago.

En la rueda de prensa posterior, Prohens ha explicado que una de las primeras acciones que contempla el plan y que ya anunció en el Debate de Política General, es la incorporación de 16 psicólogos en centros de salud de Baleares (nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Ibiza y Formentera). La intención es que el año que viene se evalúe esta medida y se valore que se extienda a todos los centros de salud del archipiélago. Este refuerzo lleva aparejada una inversión de 4,2 millones de euros.

En todo caso, la ciudadanía no podrá pedir cita con estos psicólogos, que estarán integrados en los equipos asistenciales y serán los médicos de Atención Primaria quienes derivarán a los pacientes a estos profesionales si así lo consideran.

A día de hoy en Baleares hay 185.000 personas con algún problema de salud mental y el mismo número de personas toman alguna medicación. Además, una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida.

La líder del Ejecutivo ha recordado la "cara más dramática, extrema y lacra silenciosa que es el suicidio". El año pasado se constataron 90 suicidios consumados, 1.920 actuaciones del SAMU por intentos y 4.000 consultas telefónicas sobre la materia.

La presidenta del Govern ha expresado la urgencia de impulsar, en este sentido, un cambio de modelo en la prestación asistencial de la salud mental con la Atención Primaria jugando un "papel clave" ante el aumento de patologías como la depresión, la ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones, patología dual o malestar emocional.