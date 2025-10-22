Salud pondrá en marcha un proyecto piloto para tratar crisis de salud mental en una sala "más humanizada"

Presentación del proyecto piloto de la sala de desescalada para personas con crisis de salud mental. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha avanzado que pondrá en marcha un proyecto piloto para tratar las crisis de las personas con problemas de salud mental en una sala "más humanizada".

La consellera del ramo, Manuela García, ha participado este miércoles en la presentación del proyecto de esta sala de desescalada --como se ha denominado esta infraestructura--, que se ha hecho en Can Campaner.

En ese sentido, ha apuntado que este proyecto no conllevará un aumento de profesionales que se adscriban a esta sala en concreto, ya que lo que se pretende es encontrar un "espacio amable" para tratar estos momentos de crisis en los que el paciente esté "tranquilo, relajado y seguro".

Acerca de dónde se podría ubicar la sala de desescalada, la consellera ha puesto el ejemplo de la Unidad de Subagudos le parece un "buen lugar" y "adecuado" para iniciarlo, mientras que en cuanto al número de personas a las que podría atender, ha afirmado que pueden ser todas las que estén ingresadas y que lo puedan necesitar en algún momento de crisis.

Preguntada por cuándo se podría poner en marcha la iniciativa, la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha aclarado que todavía no tiene fecha para ponerse en marcha, aunque se hará "en cuanto se pueda".