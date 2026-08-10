Salud prevé más contagios del brote de sarampión ante el "alto número" de contactos estrechos

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PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha señalado este lunes que "es de esperar que haya algún nuevo caso" del brote de sarampión, que ya ha dejado a seis contagiados en Mallorca, ante el "alto número" de contactos estrechos que se han registrado, aunque entra "dentro de la normalidad".

La directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha destacado en rueda de prensa que los contactos son "muchos", desde pasajeros del avión en el que vino el paciente cero hasta otros pacientes de la sala de espera de la unidad pediátrica del Hospital Son Espases.

Según ha indicado, se está enviando un mensaje de texto a los contactos para informarles y recomendarles que vigilen su estado de salud y la posible aparición de síntomas durante 23 días, que es el plazo máximo en el que el virus puede incubarse.

Esteban ha explicado que esta información "se está filtrando" porque aquellos contactos estrechos que tienen la pauta completa de vacunación contra el sarampión o que nacieron antes de 1978 se consideran personas inmunes.

Por otro lado, ha indicado que las personas contagiadas han cumplido o están cumpliendo un aislamiento domiciliario de cuatro días desde la detección de los síntomas para evitar la propagación de la enfermedad.

Por su parte, los contactos estrechos no deben cumplir con ese confinamiento ni tienen limitaciones, aunque se les recomienda evitar concentraciones de gente y el contacto con personas vulnerables.

La directora general ha añadido que el primer caso detectado, un menor extranjero procedente de un país extranjero, asistió al área pediátrica de Son Espases, lugar donde se contagiaron otras personas. Según ha informado, el sarampión es "muy contagioso" y "permanece vivo en el ambiente y superficie durante dos horas".

Hasta ahora se han confirmado seis casos de la enfermedad, casi todos los contagiados menores de edad salvo una mujer de 20 años, madre de uno de los niños afectados.

La Conselleria de Salud ha lanzado un protocolo de prevención, especialmente en los servicios hospitalarios, como el uso recomendado de mascarillas FFP2 o la revisión obligatoria de síntomas y del estado de vacunación de todo el personal.

Esteban ha explicado que la vacunación es la "única herramienta" que protege a la población del sarampión. En este sentido, ha asegurado que el nivel de protección en Baleares es "muy elevado" -superior al 90 por ciento-, aunque ha instado a vacunarse a toda la ciudadanía porque "el brote afecta casi en su totalidad a personas no vacunadas".

SÍNTOMAS Y CONTAGIO DEL SARAMPIÓN

El sarampión, ha explicado Salud Pública, es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus. Es una de las llamadas enfermedades exantemáticas, dado que una de sus características clínicas es la aparición de erupciones cutáneas en la piel que van acompañadas de síntomas de fiebre y catarro, como conjuntivitis, estornudos, tos y afectación al estado general.

Una persona con sarampión es contagiosa desde los cuatro días antes de la aparición de la erupción y hasta cuatro días después de presentar los síntomas. El periodo habitual de incubación es de 10 a 14 días, aunque puede variar entre los siete y los 23.

El virus se transmite por contacto directo con las secreciones nasales o de la garganta de una persona infectada. También por la inhalación de gotas liberadas al toser o estornudar. En las superficies, el patógeno puede permanecer activo hasta dos horas.