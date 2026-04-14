Sant Jordi en Palma 2026: programación completa, firmas de autores y ubicación de los puestos de libros y flores

Archivo - Puestos de libros en varios calles de Palma por el Día del Libro y por Sant Jordi. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiesta del Día del Libro en Palma llegará este año a más espacios de la ciudad con la celebración de una jornada previa en los barrios y contará, por primera vez, con la participación de seis floristerías.

El Gremi de Llibreters, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) y, por primera vez la Asociación de Floristas, impulsan la edición de 2026 bajo el lema 'Sant Jordi, llibres i roses arreu'.

La programación prevé durante toda la semana casi un centenar de actividades que incluyen presentaciones de libros, cuentacuentos, clubes de lectura o talleres organizados por las librerías, el ConseLL de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Aquí puedes consultar la programación completa, con todas las actividades previstas, las firmas de los autores y las ubicaciones de los puestos de libros y flores:

El jueves 23 de abril, como es habitual, de 10.00 a 21.00 horas las calles de ciudad se llenarán de libros con las paradas de las 24 librerías de la capital balear.

También habrá rosas ya que, como novedad, se suma la participación activa de las floristerías, con la incorporación de seis establecimientos al recorrido tradicional de la fiesta en plaza de España, Sant Miquel, plaza Mayor, Marqués del Palmer y plaza de Cort, y que se suman a los puntos habituales de la Rambla.

FIRMAS DE AUTORES Y DESCUENTOS

El 23 de abril hay programadas más de 150 firmas de autores a lo largo de toda la jornada y se aplicará el 10 por ciento de descuento en la compra de libros, incentivando la participación y el consumo cultural.

A las 20.00 horas y gracias a la colaboración de la Obra Cultural Balear (OCB) se celebrará un concierto de 'Nou Romancer' en la plaza del Olivar.

El presidente del Gremi de Llibreters, Miquel Ferrer, ha destacado que el hecho de que cada año se sumen entidades y colectivos es un motivo de orgullo por los libreros y ayuda a hacer la celebración todavía más grande y participativa.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Floristas, Mercé Francia, ha valorado muy positivamente esta incorporación y ha asegurado que formar parte de Sant Jordi es una oportunidad para sumar tradición y dar más vida a las calles de Palma. "Las rosas son un símbolo esencial de esta fiesta y este año tendrán una presencia más transversal que nunca", ha indicado.

APERITIVO PRE SANT JORDI

Otra de las novedades es la celebración de una previa de Sant Jordi, el sábado 18 de abril, con el objetivo de trasladar la fiesta a los barrios que más personas participen.

En concreto, entre las 10.00 y las 14.00 horas, las plazas de París, Progreso y la calle Nuredunna acogerán una quincena de paradas de librerías y floristerías, sesiones de cuentacuentos y la visita de los 'caparrots' en Tom y na Rosa, acompañados por la charanga 'Final Feliz'.

En la presentación en rueda de prensa de la programación ha participado también el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, que ha destacado que el Consistorio reafirma su compromiso con la fiesta de Sant Jordi, "una de las jornadas culturales más destacadas de la ciudad".

En nombre del Consell de Mallorca, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha afirmado que la entidad insular refuerza su apoyo al sector, con un incremento de recursos y la programación de más de una decena de actividades, entre las cuales destaca la presentación del proyecto 'Rondalles Bitzó', una iniciativa para recuperar y acercar las fábulas mallorquinas a los más jóvenes.