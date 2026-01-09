Sant Sebastià 2026 con niños: actividades para hacer con los más pequeños en las fiestas del patrón de Palma

Archivo - Actividades para hacer con niños en las fiestas de Sant Sebastià de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 9 Ene.

El Ayuntamiento de Palma ya ha dado a conocer la programación completa para las fiestas de Sant Sebastià de 2026, que incluyen una amplia oferta de actividades ideales para hacer con niños.

Las propuestas para familias y los más pequeños incluyen espectáculos musicales, teatro, circo, juegos, talleres, rocódromo, tren infantil, pasacalles y caricaturas, así como actividades medioambientales y de educación vial.

A continuación, te ofrecemos las actividades que organiza el Ayuntamiento de Palma en el marco de las fiestas de Sant Sebastià de este año y que son apropiadas para hacer con niñas y niños.

PREGONET Y DESPERTADA DEL DRAC

Las fiestas de Sant Sebastià de Palma de 2026 arrancan este sábado, 10 de enero, con una actividad en las que los niños son los protagonistas. Se trata del tradicional Pregonet, a cargo de los alumnos del colegio Pius XII, y la 'Despertada del Drac de na Coca', en la que los niños alimentan al dragón con 'pebres de cirereta' o guindillas para que despierte y dé comienzo a la celebración

Durante la jornada se ofrecerán talleres infantiles de pintar 'pebres de cirereta' y, como novedad de este año, un taller de chapas, además de un espacio de "face in hole" del Drac de na Coca para que los más pequeños puedan hacerse fotografías.

El acto contará con la participación de la Batucada Nam Sobrats, de la Escuela Municipal de Música de Palma, y de la Batucada Saravá, que acompañarán los distintos momentos de la celebración.

También participarán los Gegants, Capgrossos y dimonis, acompañados por los xeremiers de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca, con la colaboración del Estol de Geganters, Sonadors i Balladors de Mallorca.

SANT SEBASTIÀ PETIT

Los niños de Palma y sus familias tienen el domingo 11 de enero una cita imprescindible en el Sant Sebastià Petit, en el parque de Sa Riera.

Durante toda la mañana se desarrollará una amplia programación con espectáculos musicales, teatro, circo, juegos, talleres, minidisco, rocódromo, tren infantil, pasacalles y caricaturas, así como actividades medioambientales con Emaya y de educación vial con la Policía Local y la EMT.

Los espectáculos de circo se sucederán de manera continua e incluirán propuestas como 'Gran Hotel', 'Circ Mecànic', 'Món Pirata', y números de equilibrios y acrobacias aéreas.

Además, se habilitará un área de iniciación al circo, con juegos interactivos para que los niños puedan experimentar disciplinas como el aro aéreo, la bola de equilibrio, los malabares, las zancas o el hula-hoop.

La programación musical infantil contará con los espectáculos 'Trencaclosques' y 'Tipi Tipi Top', y se completará con propuestas escénicas como 'La pingüina viatgera', 'El millor dimoni del món', 'El drac que va perdre el somriure' y 'El tresor de la mar', además de los pasacalles 'Pallalàndia'.

Los espectáculos escénicos contarán con intérprete de lengua de signos.