Santa Eulària paraliza las obras en la vivienda que se derrumbó al no tener título habilitante vigente

IBIZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de que las obras que se ejecutaban en la vivienda que se derrumbó este jueves hiriendo a una persona no disponían de título habilitante vigente para llevar a cabo la reforma.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, aunque sí se había presentado el proyecto correspondiente, aún no se había expedido la licencia al no haberse subsanado los condicionantes establecidos en el proyecto de ejecución presentado.

En el año 2022 se iniciaron los trabajos sin contar con la preceptiva autorización municipal, motivo por el cual se abrió un expediente de diligencias previas por infracción urbanística y, en consecuencia, se procedió a la paralización de las obras. Tras este hecho, la empresa promotora presentó un proyecto básico de ejecución de obras para la reforma, legalización y ampliación del inmueble, documento que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en agosto de 2024.

Una vez aprobado el proyecto básico, el promotor presentó el proyecto de ejecución. Sin embargo, desde el departamento de Urbanismo se emitieron requerimientos para subsanar deficiencias detectadas en dicho documento. En este punto, el Ayuntamiento ha remarcado que, en la situación actual, las obras no podían ser reiniciadas.

Por tanto, el Consistorio, mediante decreto, ha paralizado las obras actuales por la falta de título habilitante vigente. También, ha ordenado el precinto de la zona debido a las evidentes razones de falta de seguridad.