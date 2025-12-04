Satse demanda al IBSalut por el incumplimiento de acuerdos retributivos y organizativos

Archivo - Sanitarios, médico, enfermero, sanidad - JCYL - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha presentado una demanda contra el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) por el incumplimiento de diversos compromisos retributivos y organizativos recogidos en los acuerdos firmados en diciembre de 2022 y que afectan a enfermeras y fisioterapeutas.

La demanda, han señalado en una nota de prensa, llega tras "múltiples" solicitudes y reclamaciones administrativas sin respuesta "efectiva".

En concreto, el sindicato ha denunciado que el IBSalut no ha aplicado la revisión y homologación de complementos retributivos, especialmente el valor de la noche y el festivo en los hospitales. Una cuestión, han remarcado, que debía estar implantada desde enero de 2024.

Según Satse, esta falta de cumplimiento también incluye el festivo especial en jornada ordinaria en el 061 y Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

"Se trata de compromisos claros, anunciados y firmados, cuya inacción demuestra un profundo desprecio hacia la labor de la enfermería", han criticado.

Otra cuestión que el sindicato ha llevado a la demanda es la ausencia de creación efectiva de los puestos de mandos intermedios (coordinadores, referentes y responsables), funciones que, han advertido, muchos profesionales llevan años desempeñando sin nombramiento oficial y cobrando únicamente a través de productividad.

Para el sindicado, resulta "inaceptable" que quienes organizan y supervisan servicios esenciales "continúen sin reconocimiento formal ni retributivo".

Por otro lado, han lamentado que nunca se haya iniciado el estudio y la negociación de un acuerdo que regule la actividad y las condiciones de trabajo del SUAP.

A ello se suma, han continuado en el comunicado, la falta de creación en plantilla orgánica del puesto de enfermería del SUAP, pendiente de regulación en denominación, funciones y retribuciones.

A su criterio, el SUAP "no puede seguir funcionando sin una estructura clara y profesionalizada" ya que, han agregado, afecta directamente a la calidad asistencial y a las condiciones laborales.

También han denunciado la no retribución del cupo de pacientes diferente al propio en Atención Primaria al personal de enfermería, pese a que esta compensación sí se abona al colectivo médico. Para el sindicato, esta diferencia es "especialmente grave" y es "un agravio comparativo injustificable".

Finalmente, en cuanto al impago de la atención continuada modalidad A en Atención Primaria a profesionales incluidos en el acuerdo, han calificado de "incomprensible" que se excluya a estos colectivos cuando su trabajo es esencial para garantizar la atención a la comunidad.

Para Satse, estos incumplimientos "reflejan un trato discriminatorio hacia la enfermería" y muestran que el IBSalut "ha priorizado sistemáticamente a otros colectivos, dejando a las enfermeras en un segundo plano".

"Hemos agotado las vías administrativas y ahora recurrimos a los tribunales para exigir lo que ya está acordado y comprometido", han concluido.