Semana Santa 2026 en Palma: horario y recorrido de las procesiones del Miércoles Santo

Archivo - Varios cofrades desfilan en la procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de la Semana Santa 2026 en Palma vivirán este miércoles su quinta gran jornada con las tradicionales procesiones del Miércoles Santo.

La procesión del Camino de Getsemaní saldrá a las 21.00 horas desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y recorrerá las calles Manacor, Sant Rafel, Sureda, Reyes Católicos y la plaza Miquel Dolç.

Después volverá por Reyes Católicos para enfilar por la Travessa Aragó y las calles Forteza, Bujosa, Nuno Sanç y Reina Violant para acabar en la iglesia del Sagrado Corazón.

La procesión del Sant Crist de la Santa Creu saldrá desde la iglesia de la Santa Creu a las 20.30 horas y discurrirá por las calles Forn de l'Olivera, Ses Barques de Bou, de la Pólvora, la plaza de la Porta de Santa Catalina, las calles de la Santa Creu, de la Pau, de Can Granda, Sant Gaietà, Sant Feliu, Montenegro, Sant Joan y de la Llotja hasta la plaza de la Drassana.

Después enfilará por las calles Sant Pere y Sant Llorenç , la Costa de Santa Creu y la calle Forn de l'Olivera para finalizar en el mismo punto de partida.

La tercera procesión del MIércoles Santo, la de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, arrancará a las 20.00 horas desde la iglesia de Santa Margarita.

Discurrirá por la calle Sant Miquel, la plaza Major, la plaza del Marqués de Palmer, la calle Colón, la plaza de Cort y la calle Palau Reial hasta el Palacio de la Almudaina.

De regreso a la iglesia de Santa Margarita pasará por la calle Palau Reial, la plaza de Cort, la calle Colón, la plaza Marqués del Palmer, la plaza Major, la calle Sant Miquel, la Costa de la Pols, la Rambla, la calle Oms y la calle Sant Miquel.

La Semana Santa de Palma, en la que participan 33 cofradías, ya ha vivido varios días de celebraciones y seguirá a lo largo de la semana con más procesiones y celebraciones litúrgicas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de las procesiones del Miércoles Santo que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

La procesión del Sant Crist de la Santa Creu causará restricciones a la circulación en el entorno de Santa Creu y la Lonja entre las 20.30 y las 23.30 horas.

La del Camino de Getsemaní, entre las 21.00 y las 23.30 horas entre la zona de Hostalets y la Soledat. La de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, en todas las calles por las que discurrirá el recorrido entre las 20.00 y las 01.10 horas.

Durante el desarrollo de esta procesión, las líneas de la EMT afectadas serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Mayor por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure el paso de la comitiva.