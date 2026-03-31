Semana Santa 2026 en Palma: horarios y recorrido de las procesiones del Martes Santo

Archivo - Varios cofrades desfilan en la procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de la Semana Santa 2026 en Palma vivirán este martes su cuarta gran jornada con las tradicionales procesiones del Martes Santo.

La procesión de Nuestra Señora de Los Remedios saldrá a las 20.30 horas desde la parroquia de Nostra Senyora del Remei, ubicada en el barrio de es Molinar.

Desde allí recorrerá las calles Aurora Picornell, Esglèsia del Remei, Manuel Bordoy, Son Fleixes, Cardenal Cerdà, Joan Nicolau i Barceló, Llucmajor, Cal Saül, Josep Maria Palau i Camps, Sant Marçal, Ramaguer, el paseo del Born del Molinar y las calles Vicari Joaquim Fuster y Aurora Picornell y hasta finalizar en el punto de partida.

La procesión de la Virgen Dolorosa, por su parte, saldrá de la iglesia de Sant Nicolau a las 21.00 horas y transcurrirá por la plaza Frederic Chopin, las calles Tous i Maroto y Constitució, el paseo del Born, la plaza Joan Carles I, la calle Sant Jaume, la plaza de Snata Magdalena, la calle del Jardí Botànic, la Costa de la Sang, la Costa de l'Hospital y la plaza del Hospital para finalizar en la iglesia de la Anunciación.

La Semana Santa de Palma, en la que participan 33 cofradías, lleva ya varios días de festividades y seguirá a lo largo de la semana con más procesiones y celebraciones litúrgicas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de las procesiones del Martes Santo que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

La procesión de Nuestra Señora de Los Remedios provocará cortes a la circulación en todas las calles de su recorrido y en el camino de Llucmajor, que sufrirá afectaciones puntuales.

La de la Virgen Dolorosa implicará cortes de tráfico en varios de los principales accesos del centro de Palma. En concreto, se cerrará la circulación en el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, en la plaza de la Reina hacia Joan Carles I y en Via Roma en dirección a La Rambla.