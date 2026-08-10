El servicio de limpieza de litoral retira en julio siete toneladas de residuos del mar, casi la mitad plásticos. - CAIB

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral del Govern, coordinado por la empresa pública PortsIB, adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha retirado durante el mes de julio un total de 7,1 toneladas de residuos del mar y del litoral del archipiélago.

El dispositivo está formado por 23 embarcaciones, 15 de playa y 8 de litoral, que han mantenido operativo el servicio durante todo el mes, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

Por islas, Mallorca ha concentrado el mayor volumen de residuos retirados, con 3,4 toneladas, seguida de Menorca, con 1,8 toneladas; Eivissa, con 1,4 toneladas, y Formentera, con 388 kilos. En conjunto, la media diaria de residuos retirados durante el mes ha sido de 231,31 kilos.

En cuanto a los dos tipos de embarcaciones que integran el dispositivo, las embarcaciones de playa han recogido un total de 3,6 toneladas, mientras que las embarcaciones de litoral han retirado 3,5 toneladas. De este modo, el volumen recogido se mantiene equilibrado entre ambos servicios.

Los plásticos han sido, de nuevo, el principal tipo de residuo retirado durante el mes de julio, con un 48,23% del total. La madera representa el 32,91%, mientras que otros tipos de residuos suponen un 9,73%. La vegetación representa el 6,51% y la materia orgánica, el 2,62%.

Durante el mes de julio, caracterizado por temperaturas elevadas, buen tiempo y vientos de componente térmico, el estado de la mar ha sido predominantemente de marejadilla, con una altura media del oleaje de 0,5 metros.

Se han registrado, sin embargo, dos días de fuerte marejada en Mallorca y cuatro en Menorca. También se han producido episodios de mar de fondo de entre uno y tres metros en diferentes momentos del mes, especialmente en Mallorca y Menorca.

Entre las actuaciones especiales realizadas durante el mes de julio, en Mallorca se retiraron una silla, un motor y varios troncos, y se prestó asistencia a tres embarcaciones a la deriva.

En Menorca se retiraron tres troncos, un fragmento de embarcación y una importante concentración de residuos plásticos. En Eivissa, el servicio retiró un palé, una boya de grandes dimensiones y varios palos, mientras que en Formentera se asistió a una embarcación a la deriva y se retiraron troncos.

El servicio también ha detectado durante el mes de julio un aumento de la presencia de medusas en las zonas de baño, con la recogida de diez kilos de diferentes especies. No se ha detectado ni recogido ningún ejemplar de carabela portuguesa.

Finalmente, durante el mes de julio se recibieron y atendieron un total de nueve avisos. De ellos, cinco fueron gestionados en coordinación con el servicio de emergencias 112 y Salvamento Marítimo, mientras que los cuatro restantes procedían de instituciones y particulares.

La campaña de limpieza del litoral, coordinada por PortsIB, continuará operativa hasta el próximo 30 de septiembre.