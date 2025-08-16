El Servicio de Salud de Baleares firmó 1.154 contratos con cargo al fondo React-UE para afrontar la pandemia de Covid-19

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

En nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Servicio de Salud firmó 1.154 contratos con cargo al fondo React-UE, del Programa Operativo de Feder Baleares, para incrementar el personal para hacer frente a la pandemia de Covid-19, lo que supuso un gasto de 15.149.128 euros. Del número total de contratos, 652 correspondieron a la atención primaria y 502, a la atención hospitalaria.

Concretamente, en el ámbito de la atención primaria se contrataron los refuerzos siguientes: 455 para el Área de Salud de Mallorca, 37 para el Área de Salud de Menorca y 160 para el Área de Salud de Ibiza y Formentera. En el ámbito de la atención hospitalaria se repartieron así: 417 para el Área de Salud de Mallorca, ocho para el Área de Salud de Menorca y 77 para el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Estos contratos formaron parte de los proyectos o acciones cofinanciados por el Programa Operativo Feder Baleares Covid React-UE sobre servicios de refuerzo de personal y otros servicios y actuaciones para hacer frente a la pandemia de Covid-19. El eje del programa era favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia y las consecuencias sociales y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.