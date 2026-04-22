SFM invierte 26 millones de euros en el mantenimiento de los trenes de Mallorca

Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha invertido 26 millones de euros un contrato para el mantenimiento del material móvil ferroviario, lo que supone un incremento del 40 por ciento respecto a los presupuestos anteriores.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el nuevo contrato para el mantenimiento integral del material móvil ferroviario amplía la cobertura de las tareas del servicio.

La adjudicación, ya aprobada y en funcionamiento, incluye revisiones periódicas, resolución de incidencias, asistencia en línea y gestión de talleres, y busca mejorar la coordinación y la previsión del servicio.

Uno de los principales cambios es el refuerzo del mantenimiento preventivo, que permitirá detectar posibles incidencias antes de que afecten al servicio. Al mismo tiempo, se ha incrementado la capacidad de respuesta ante averías, con equipos preparados para intervenir con mayor rapidez.

Asimismo, se ha reorganizado el funcionamiento de los talleres y de los equipos técnicos con el objetivo de reducir el tiempo de los trenes fuera de servicio por mantenimiento programado y mejorar su disponibilidad, con la finalidad de reforzar la puntualidad.

Otra novedad es el impulso a la formación continua del personal, con programas específicos para actualizar conocimientos técnicos y reforzar los protocolos de actuación, especialmente en materia de seguridad.

Además, se ha incorporado el mantenimiento de la nueva serie 1.100 una vez finalizado el periodo de garantía, con un coste actual de cerca de un millón de euros, en línea con la renovación progresiva del parque móvil.

Hasta ahora, el servicio se regía por la adjudicación de 2021, que alcanzó una inversión global de 17,7 millones de euros. El nuevo contrato tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro.

El contrato, adjudicado a la UTE formada por Erion Mantenimiento Ferroviario y Stadler Rail Ibérica, presta especial atención a la calidad de las intervenciones y de los componentes utilizados, con criterios más exigentes que contribuyen a una mayor fiabilidad del conjunto de la flota.