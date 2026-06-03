SIAU llama a los docentes a preparar una huelga indefinida al inicio del curso 2026-2027 tras el respaldo en su consulta

Archivo - Sindicatos se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha invitado a los profesores comenzar los preparativos y la organización de una huelga indefinida durante el primer trimestre del curso 2026-2027, después del apoyo mayoritario a esta opción en una consulta abierta a los docentes de Baleares.

Esta iniciativa fue anunciada el pasado 25 de mayo con el objetivo de conocer de manera directa la voluntad del profesorado ante la situación que vive actualmente el sistema educativo público de Baleares.

En un comunicado, SIAU ha expresado su apoyo a las movilizaciones que se desarrollan en otros territorios "en defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los docentes". Igualmente, han mostrado su "más absoluta condena" ante las agresiones y actos de violencia que han sufrido varios docentes durante las últimas semanas, unos hechos que han calificado de "intolerables" que "evidencian la necesidad de reforzar el respeto, la protección y el reconocimiento social de la tarea educativa".

"Las agresiones sufridas recientemente por docentes en diferentes territorios del Estado constituyen una muestra más del deterioro de las condiciones en las que se desarrolla la tarea educativa y la falta de apoyo institucional que sufre el profesorado", han alegado.

Tal como se explicó en el comunicado inicial, SIAU ha considerado "necesario" abrir un proceso de participación que permitiera conocer la opinión real de los docentes sobre la posibilidad de impulsar una movilización "sostenida ante la acumulación de agravios que afectan al colectivo y la educación pública".

Para garantizar la máxima participación posible, la consulta fue enviada a todos los equipos directivos de los centros educativos de Baleares para que la hicieran llegar a sus claustros y al conjunto del profesorado. De este modo, cualquier docente interesado pudo expresar su opinión sobre la conveniencia de convocar una huelga indefinida y sobre el momento más adecuado para iniciarla.

MÁS DE UN 80% DE DOCENTES APOYAN IR A LA HUELGA

SIAU ha apuntado que los resultados obtenidos son "claros" e "inequívocos", puesto que a la pregunta de si "¿Eres partidario de convocar una huelga indefinida docente en Baleares?", el 80,8% de los participantes han respondido afirmativamente, mientras que solo un 11,7% se han mostrado en contra y un 7,5% han manifestado no tener una posición definida.

Este apoyo mayoritario confirma lo que SIAU ya advertía en el comunicado de la convocatoria de la consulta que era el "malestar del profesorado" de Baleares crece ante unas políticas educativas que "deterioran las condiciones laborales, debilitan la educación pública y ningunean los derechos lingüísticos y profesionales de los docentes".

En cuanto al calendario de movilizaciones, los resultados también serían "contundentes". Entre los participantes que consideran necesaria una huelga indefinida, el 54,3% consideran que esta se tendría que iniciar durante el primer trimestre del curso 2026-2027, mientras que el 28,4% optan para empezarla el mes de junio de 2026. Un 17,3% afirman no tener una opinión definida sobre la fecha de inicio.

Desde SIAU han interpretado estos resultados como "un mandato claro" de la base docente. La mayoría del profesorado que ha participado en la consulta "no solo considera necesaria una respuesta contundente ante la situación actual", sino que apuesta por "prepararla adecuadamente de cara en el próximo curso para que pueda tener la máxima incidencia y sostenibilidad".

Cuando el sindicato anunció esta consulta ya advirtieron que las razones para movilizarse eran "múltiples", entre los que han situado el "ataque permanente" a la lengua catalana y al requisito lingüístico, la "privatización progresiva" de la educación pública, el "deterioro de las condiciones laborales", la "falta de reconocimiento" de los derechos de los docentes interinos, la "precarización de varios colectivos educativos", el "aumento de las agresiones al profesorado" y la "pérdida constante de poder adquisitivo en unas Baleares cada vez más inasumibles para vivir con dignidad".

"Los resultados de la consulta evidencian que este diagnóstico es compartido por una parte muy importante del colectivo docente y que existe una voluntad real de pasar en una nueva fase de movilización", han señalado.

Desde SIAU han agradecido la colaboración de los equipos directivos que facilitaron la difusión de la consulta y de todos los docentes que han participado.

En ese sentido, han recalcado que la respuesta obtenida demuestra la existencia de un "debate vivo" en los centros educativos y la voluntad de una parte "muy significativa del profesorado de participar activamente en las decisiones que afectan el futuro de la educación pública y sus condiciones laborales".

Por este motivo, SIAU ha hecho un llamamiento a todos los docentes de Baleares a iniciar, desde ahora mismo, un proceso de organización en los centros educativos.

"Es imprescindible que durante las próximas semanas y meses se convoquen asambleas de centro abiertas a todo el profesorado para analizar la situación actual, definir las reivindicaciones compartidas y establecer los mecanismos de coordinación necesarios", han subrayado.

El sindicato ha recalcado que las huelgas indefinidas solo pueden tener éxito "si nacen desde la base y cuentan con una estructura sólida de participación". Por eso, estas asambleas tienen que servir para "dar voz al profesorado, reforzar la unidad del colectivo y preparar las condiciones que hagan posible una huelga indefinida durante el primer trimestre del curso próximo".

SIAU ha indicado que impulsará espacios de coordinación, información y debate para que este proceso sea "lo más amplio, democrático y participativo posible".

"El futuro de la educación pública en Baleares no se decidirá en los despachos, sino en los centros educativos y con la participación activa de sus profesionales", han remarcado.