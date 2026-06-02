Columnas de docentes se dirigen a Educación en una nueva marcha para exigir mejoras "reales": "Se puede"

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de once columnas de docentes se han encontrado en la Plaza de San Agustín de València para dirigirse juntas hacia la Conselleria de Educación en una nueva manifestación enmarcada en la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el pasado 11 de mayo.

Una banda de música ha sido la encargada de amenizar la espera antes de que, sobre las 11.20 horas, la marcha arrancara con manifestantes ataviados con la ya habitual camiseta verde reivindicativa y el chaleco amarillo. Los paraguas, sombrillas, sombreros y gorras también son protagonistas en esta marcha, marcada por el intenso calor.

Los asistentes entonan cánticos reclamando la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y exhiben carteles con lemas como "Maricamen atén, l'univers serà infinit però la nostra paciencia no"; "De vocació no viu l'educació", "Families per l'educació publica" o "Conservatoris en lluita". También llevan una especie de 'ninot' con el rostro de la responsable de política educativa del Consell.

El coordinador de Acción Cultural de STEPV, Marc Candela, ha expuesto a los medios que, en estos momentos, los dos principales puntos de desacuerdo entre los sindicatos convocantes de las protestas y la administración son la promoción del valenciano y la exigencia de reabrir la cuestión del incremento salarial, ya que el profesorado que ha participado en su consulta "rechaza" el acuerdo que sí han firmado otras dos organizaciones, ANPE y CSIF.

Candela cree que después de las "micronegociaciones" que la Conselleria está desarrollando con ANPE y CSIF --y que, en principio, se prolongarán hasta mañana miércoles-- trasladarán al resto (STEPV, CCOO y UGT) un documento.

Este portavoz ha celebrado también el "cambio de estrategia" que están protagonizando los docentes tras votar de forma mayoritaria continuar con la huelga indefinida pero con movilizaciones puntuales. Un ejemplo es la acampada que desde anoche se ha instalado en la Plaza de la Virgen de la capital valenciana.

"La gente se está autoorganizando. Es otro tipo de planteamiento que está siendo también efectivo, ya que estamos ocupando espacios, tiene impacto y mantiene la presión al Gobierno valenciano", ha aseverado Candela, que ha lamentado que la Conselleria, por su parte, "sigue intentado dilatar en el tiempo la salida del conflicto".

"EL LENGUAJE DE LA CALLE"

Por último, ha recordado que los sindicatos buscaron negociar desde el 25 de septiembre y el equipo de Educación "no se sentó" hasta que no convocaron la huelga. "No entienden otro lenguaje que no sea el de la calle", ha sentenciado.

Desde CCOO PV, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, ha recordado que exigen un documento de bases para poder llegar a un "acuerdo marco" y "compromisos de negociación" con la consellera Ortí y el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

Ha defendido que se reabra la cuestión retributiva, "no porque nos movamos solo por el dinero, sino porque tres sindicatos no firmamos al pensar que la propuesta era mejorable y ahora mismo el proyecto de Presupuestos están en Les Corts".

"Se pueden hace enmiendas, el PP se puede autoenmendar para que la partida que ha puesto Hacienda pueda ir al alza y también mejorar en el resto de puntos abiertos, como ratios y plantillas, que son el corazón de cualquier administración, en este caso, la educativa", ha razonado.

Desde UGT PV, Kilian Cuerda ha recordado que el profesorado está ya en la cuarta semana de huelga realizando "un esfuerzo titánico" y "rompiendo el tabú de que el profesorado no se moviliza".

Ha hecho notar que el colectivo "quiere continuar la lucha, mientras que la Conselleria continúa enrocada en una práctica dilatoria para aumentar el sufrimiento del profesorado y las familias y esconder su falta de voluntad real para llegar a acuerdos".

Para el sindicalista, hay "margen de maniobra" tanto en las retribuciones como en el valenciano y ha demando "honestidad" a los negociadores de la administración: "Si quieren , hay posibilidades".

"OTRO DÍA HEMOS LLENADO LAS CALLES"

Minutos antes de las 13.00 horas la cabecera de la manifestación ha llegado a las puertas del departamento de Campanar donde han exigido a la jefa de la administración educativa que abra la barrera de acceso.

Los músicos se han situado frente a la entrada de la Conselleria y han interpretado una marcha de procesión que ha culminado con ellos haciendo sonar más fuerte sus instrumentos mientras los manifestantes gritaban "consellera dimissió".

La portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ha pedido un gran aplauso para todos los asistentes y, en especial, para los músicos que les han acompañado durante la marcha.

Asimismo, ha destacado la participación en esta manifestación tras 17 días de huelga indefinida y ha clamado: "Otro día hemos llenado las calles de València".

Cardona también ha hecho referencia a la agresión de este domingo a una maestra jubilada por parte de un policía y ha pedido a los asistentes hacer una sentada "en señal de protesta" por lo ocurrido y también por la "expulsión" de los sindicatos de Conselleria ese mismo día: "La consellera los llamó delincuentes", ha censurado.

Igualmente, Marc Candela ha celebrado el apoyo de los docentes a las movilizaciones y ha aseverado: "Tenemos una fuerza increíble. Nos están mirando desde todo el país y la lucha continúa, muchísimas gracias de verdad".

Del mismo modo, Xelo Valls ha agradecido a los docentes su apoyo y, en este sentido, Kilian Cuerda ha indicado: "Qué orgullo de escuela pública y de compañeros. Estáis luchando como leones, hemos roto un tabú, una barrera de que no se podían hacer estas cosas y aquí estamos luchando en masa y en unidad ".