Siete de cada diez casas rurales de Baleares ya están reservadas de cara a Semana Santa

Archivo - Vista general de Llucmajor - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 74,2% de las casas rurales de Baleares ya están reservadas de cara a Semana Santa, de acuerdo con un estudio de Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de Idealista.

La cifra está por encima de la media española, del 66,6%, y solo por detrás de Extremadura, del 88,4%, según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado.

Por lo que respecta a las casas de la costa, más de la mitad (53,4%) de las del archipiélago ya están reservadas.

Baleares está en la línea de la media estatal, del 54%, pero significativamente por detrás de Canarias (74,2%) y la Comunidad Valenciana (60,4%).

"Ante una situación económica y geopolítica inestable parece que los destinos nacionales y de interior están ganando protagonismo. En ellos, destacan especialmente las viviendas turísticas, al ser una de las opciones de alojamiento más económicas del mercado", ha valorado la directora de Rentalia, Almudena Ucha.

A su parecer, son muchos los viajeros que en estos momentos están pendientes de las fluctuaciones de precio de carburantes y alojamientos.

Es por ello que planificarán sus vacaciones de Semana Santa "en el último momento" y previsiblemente, principalmente las familias y los grupos grandes, apostarán por la vivienda turística.